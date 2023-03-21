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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Antalya'da Şenay Ayvaoğlu'nu düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu! - Güncel haberler
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Şenay'ı düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu!

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi 37 yaşındaki Şenay Ayvaoğlu'nu katıldığı düğünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık Serkan Ayvaoğlu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son dakika haberleri: Antalya'da Şenay Ayvaoğlu'nu düğünde öldürmüştü! Cezası belli oldu! - Güncel haberler
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AA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı.

EŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

AA'da yer alan habere göre tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN KATLETTİ

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu ve taraf avukatları katıldı.

"PİŞMANIM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, çocuklarının geleceği için elinden geleni yapacağını belirterek, beraatini talep etti.

İNDİRİMSİZ, AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Serkan Ayvaoğlu'na "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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