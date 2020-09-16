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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, katıldığı canlı yayın programında istifa edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayı sonunda görevini bırakmak istediğini belirten Serrac, "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERRAC AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edeceği söylentilerine ilişkin, "Serrac'ın yardımcısı ile de görüştüm. Serrac, Libya'da her iki tarafın mutabakatı ile seçime gidildiği takdirde, fedakarlık yaparak istifa edebileceğini ifade etti. Yoksa bugünden bir istifa söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bloomberg haber sitesinde yer alan habere göre Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac görevinden istifa etmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Serrac’a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac’ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre’de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği belirtilmişti.