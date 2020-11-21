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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı başladı! Kaçta bitecek?

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasakları bundan sonra her haftasonu yeni bir genelde açıklanıncaya kadar devam edecek. Peki sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? İşte sokağa çıkma yasağı kapsamı...

Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasağı başladı! Kaçta bitecek?

Sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı. Milyonlarca vatandaş bundan sonra uygulanacak olan haftasonu sokağa çıkma yasağının kapsamını merak ediyor. Ayrıca 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar her gün yalnızca belli saatlerde dışarı çıkabilecek. Peki sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte haftasonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise
belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir. Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

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