İstanbul'da iddiaya göre, İzmir'de oturan ve Başakşehir, Güvercintepe bölgesinde tapulu arsası bulunan iş insanı A.D., 10 Eylül Salı günü tapu dairesine başvurarak arsasını satmak istediğini söyledi.

İMZASINDAN FARK EDİLDİ POLİSE BİLDİRİLDİ DHA'da yer alan habere göre alıcıyla birlikte tapu dairesine gelen sözde A.D. işlemlerin ardından satış için imza attı. Ancak tapu dairesi yetkilileri A.D.'nin imzasının eski imzasına benzemediğini fark edince polise haber verdi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D. olduğunu söyleyerek satış için imza atan kişinin gerçek kimliğinin Muharrem Ç. (50) olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine Muharrem Ç. ve yanında bulunan suç ortağı Ali G. (41) gözaltına alındı. REKLAM

1.5 MİLYON TL'Yİ HESAPLARINA ALDILAR Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, tapu sahibi A.D. adına sahte kimlikle bir banka hesabı açtıkları ve arsanın bedeli olan 1.500 000 TL'nin bu hesaba gönderilmesini sağladıkları belirlendi.