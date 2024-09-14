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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu | Son dakika haberleri

        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!

        İstanbul'da, sahte kimlikli dublör kullanarak tapu dairesinde başkasına ait arsanın satışını yapmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Atılan imzadan şüphelenerek polisi arayan tapu dairesi yetkilileri sayesinde son anda önlenen dolandırıcılıkta, şüphelilerin tapu sahibinin adına sahte kimlikle açtıkları banka hesabına arsanın parasının gönderilmesini sağladıkları öğrenildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 10:42 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:59
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        Tapuda aynı dolandırıcılık! Dublörlü satış oyunu!
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        İstanbul'da iddiaya göre, İzmir'de oturan ve Başakşehir, Güvercintepe bölgesinde tapulu arsası bulunan iş insanı A.D., 10 Eylül Salı günü tapu dairesine başvurarak arsasını satmak istediğini söyledi.

        İMZASINDAN FARK EDİLDİ POLİSE BİLDİRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre alıcıyla birlikte tapu dairesine gelen sözde A.D. işlemlerin ardından satış için imza attı. Ancak tapu dairesi yetkilileri A.D.'nin imzasının eski imzasına benzemediğini fark edince polise haber verdi.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D. olduğunu söyleyerek satış için imza atan kişinin gerçek kimliğinin Muharrem Ç. (50) olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine Muharrem Ç. ve yanında bulunan suç ortağı Ali G. (41) gözaltına alındı.

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        1.5 MİLYON TL'Yİ HESAPLARINA ALDILAR

        Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, tapu sahibi A.D. adına sahte kimlikle bir banka hesabı açtıkları ve arsanın bedeli olan 1.500 000 TL'nin bu hesaba gönderilmesini sağladıkları belirlendi.

        SAHTE KİMLİKLE İLAN VERMİŞLER

        Şüphelilerin kimlik ve tapu bilgilerine ulaştıkları A.D. adına sahte kimlik çıkardıkları, arsası için ilan vererek onun haberi olmadan satışını yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerden Muharrem Ç.'nin daha önceden 6, Ali G.'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi.

        İKİSİ DE TUTUKLANDI

        Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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