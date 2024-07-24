Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERLERİ: Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme | Son dakika haberleri

        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!

        Kocaeli'nde, para üstü tartışmasında Veteriner Hekim Ali Özen'i darp edip serbest bırakılan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez, dün gece yeniden gözaltına alındı. Bugün mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veterineri öldüresiye dövmüşlerdi! Sıcak gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Emek Mahallesi Veysel Karani Caddesi’ndeki bir veteriner kliniğinde meydana geldi.

        45 TL'Yİ İBAN'DAN ÖDEMEK İSTEDİ

        Veteriner Hekim Ali Özen.
        Veteriner Hekim Ali Özen.

        DHA'da yer alan habere göre kliniğe gelerek mama alan müşteri Can Sönmez, kasada bozuk para olmadığı için ücretin 45 TL’lik kısmını İBAN üzerinden ödemek istedi.

        DEKONTU GÖRMEK İSTEDİ TARTIŞMA ÇIKTI

        Can Sönmez tutuklandı.
        Can Sönmez tutuklandı.

        Veteriner Hekim Ali Özen’in fiş kesebilmek için dekont görmek istemesi üzerine müşteri ile arasında tartışma çıktı.

        1 SAAT SONRA 2 KİŞİYİ YANINA ALIP GELDİ

        Dükkandan bağırarak ayrılan Can Sönmez, yaklaşık 1 saat sonra yanında Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez ile birlikte geri döndü. Şüpheliler, Özen’e dükkanın dışına çıkması için bağırdı.

        REKLAM

        DEHŞET ANI KAMERADA

        Özen çıkmayınca şüpheliler, ona saldırıp darp ederken, o anlar da kameraya yansıdı.

        SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

        Polis tarafından 22 Temmuz'da gözaltına alınan Can Sönmez, Tolgahan Şahin ve Ahmet Sönmez emniyette ifadelerinin alınmasının ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Karara itiraz edilmesi üzerine dün akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        4 bloklu sitede yüzlerce insan yaşıyor! Bu binaya dikkat!
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Hakaret soruşturmasında Mehmetçik Vakfı'na bağışla uzlaşıldı
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Büyük Manavgat yangınının üzerinden üç yıl geçti: Yeşillendirilen alanlar havadan görüntülendi
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Mou'nun Fener'ine lazım olanlar..
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Rus fenomen Tatiana hayatını kaybetmişti! Kaza raporu açıklandı!
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Baba-kız, 1.5 asırlık kemer köprüyü ortaya çıkardı
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Hurdacı ve domates işçisi kılığındaki çeteye operasyon!
        Kazancı açıklandı
        Kazancı açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Çöp balonu gerginliği sürüyor!
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        Covid-19 ve gribe bağlı enfeksiyonlar kalp krizi riskini artırıyor
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        "Eylülde OVP'yi güncelleyeceğiz"
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun