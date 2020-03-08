Son dakika haberler...İçerisinde öğretmenlerin olduğu otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 2 yaralı!

AA

Şanlıurfa'da içerisinde öğretmenlerin olduğu otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Seda Güvenç (23) idaresindeki 70 FP 384 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 80. kilometresinde, İbrahim A. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada otomobilde bulunan Hatice Şimşek (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Güvenç ile yanında bulunan Beyza Özayman (26) ve Zümrüt Arslan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Arslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların öğretmen olduğu öğrenildi.