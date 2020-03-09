DHA

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkeğe ait ceset buldu.

DHA'nın haberine göre, mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede cesedin, yaklaşık 1 haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Karakoç'un cesedi üzerine yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü de belirlendi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İbrahim Karakoç'un telefonundaki son aramaları inceleyen ekipler, araştırmayı genişletti. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin M.A., İ.M.Ş., S.A., S.K. ve S.A. olduğu belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgularında Karakoç ile borç alma nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.