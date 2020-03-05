Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul 19 Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi sanık Muzaffer A., ile şikayetçi sanık Tuğba A., katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

PENCERE YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKMIŞ

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmada ifade veren ve 3 yıl 5 aya kadar hapsi talep edilen hem şikayetçi hem sanık olan Muzaffer A., eşinin beyin kanaması geçirdiğini ve evde bakım yapıldığını belirterek olay günü kızının eve iki tane kedi getirdiğini ve bunların evi pislettiğini söyledi. Evin kokması nedeniyle camları açtıklarını belirten Muzaffer A., bir ara yağmur yağması üzerine eve su geldiğini bu nedenle camları kapadığını anlattı.

'KIZIM BANA TOKAT ATTI'

Pencereyi kapaması üzerine kızının kendisine tabak veya bardak tam olarak hatırlamadığı bir eşya attığını ifade etti. Başına denk geldiğini söyleyen Muzaffer A., kızının kendisine tokat attığını da öne sürdü. Bu olaydan sonra kendisinin de kızına vurduğunu söyleyen Muzaffer A., “Uyku halinde olduğum için boğazını sıkıp sıkmadığımı bilmiyorum. Yaptığımdan çok pişmanım. Kızımdan şikayetçi değilim” dedi.

BABASI PENCEREYİ KAPAMIŞ

Mahkemede ifade veren ve 3 aydan 9 aya kadar hapsi talep edilen hem şikayetçi hem sanık olan Tuğba A., babasından şikayetçi olduğunu belirterek olayın pencere kapama konusundan çıktığını söyledi. Babasının yanında bulunan pencereyi kapattığını söyledi.

'BOĞAZIMDAN SIKTI'

Ayağa kalkarak kapatmamasını söylediğini belirten Tuğba A., “İçeri giren suları gösterdikten sonra bu kadar sudan bir şey olmaz dedim. Beni itti. Annemin idrar torbasına bastım. Etraf idrar oldu. Beni duvara yasladı. Yakamdan tuttu. Bağırarak bir şeyler söyledi. Vurmaya devam etti" diye konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tuğba A.,, "Ayağım kaydı yere düştüm. Yerde de darp etmeye devam etti. Boğazımdan sıktı. Başıma vurdu. Kendimi korumak için babamın ağzına doğru elimi attım. Ancak bilinçli yapılan bir şey değildi. Arbede sırasında tokat atmış olabilirim. kesin bir şey diyemem. Şikayetim devam ediyor. hakkımdaki suçlamaları da kabul etmiyorum” dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eksiklerin giderilmesi ve Tuğba A.'nın annesinin tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.