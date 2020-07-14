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AA

Eskişehir'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ferhat Fidan'ın (26) ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Maktul Hafize Fidan'ın yakınları ile avukatlar ise salonda hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Hafize Fidan, geçen şubat ayında Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Ferhat Fidan tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Hafize Fidan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ferhat Fidan ise tutuklanmıştı.