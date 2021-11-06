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İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

6 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 06.11.2021 09:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

6 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)