İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi
6 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hadımköy Mah,Dursunköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Deplase Çalışması
|Başlama Tarihi
|:
|06.11.2021 09:07
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
6 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)
— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) November 6, 2021
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