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Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ 6 Kasım su kesintisi duyuruları

Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İstabulluların gündeminde 6 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler var. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Kasım arıza ve su kesintisi duyurularını paylaştı. İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ 6 Kasım su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 6 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

6 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah,Dursunköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.11.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.11.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

6 KASIM İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI (GÜNCEL)

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