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Son dakika haberler... Hafta sonu uygulaması kalkıyor! Kısıtlama risk haritasına göre belirlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kontrollü normalleşme döneminin başladığını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek" dedi. Kamuda çalışma saatlerine de değinen Erdoğan, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir" şeklinde konuştu

Son dakika: Hafta sonu uygulaması kalkıyor - Haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs salgını kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağını kapsamlı görüştük.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ila sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise sürecek" ifadelerini kullandı.

KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ NORMALE DÖNÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kamuda çalışma saatlerine de değinerek, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir" diye konuştu.

İller bazında koronavirüs risk haritası

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