Hakkari, başta çinko olmak üzere maden yatakları yönünden zengin bir il olarak öne çıkıyor. Hakkari’de halen, birkaç özel şirket eliyle çinko ve kurşun üretimi yapılıyor. Ancak bu üretim, bölgenin kapasitesi ve rezervler dikkate alındığında yeterli görülmüyor.

Türkiye'de halen 900 bin ton çinko üretiliyor. Bunun sadece 100 bin tonu Hakkari’den çıkartılıyor. Bu rakamın, büyük montanlı bir yatırımla geometrik olarak katlanabileceği ve önemli miktarda ihracat ve istihdam potansiyeli yaratabileceği belirtiliyor.

BÜYÜK YARIŞ

Hakkari’nin bu potansiyeli, dünyada da göz kamaştırıyor. Dünyanın değişik ülkelerinden maden şirketleri, Hakkari’yi yakın markaja aldı. İran ve Kuzey Amerikalı bazı şirketlerin ardından Katar da bu yarışa katıldı. Şirketler, Hakkari’de, maden arama ve üretimi için temaslarda bulunuyor, görüşmeler yapıyor.

SON AŞAMASINA GELDİ

HABERTÜRK, Ankara’da sürdürülen görüşmelerin ayrıntılarına ulaştı. Halen, farklı bölgelerden farklı şirketler bölgeyle çok yakından ilgileniyor.

Hakkari’ye inşaat döneminde en az bin 500, işletme döneminde 500 kişilik istihdam yaratacak yatırım söz konusu. Bu yatırımın, parasal karşılığının milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor.

Bu şirketlerden birinin, yatırım için son aşamaya geldiği, kısa süre içinde yatırıma yönelik gerekli resmi adımların atılabileceği ifade ediliyor. Gözler, bu nedenle Ankara’ya ve resmi açıklamalara çevrildi.

İZABE TESİSİ ÖNEMLİ

Sektör temsilcileri, çinkoda katma değeri yüksek ürünlerin önemine işaret ederek, bölgeye yapılacak yatırımda çıtayı yükseltecek stratejik planlamanın önemli olduğunu vurguladı.

Sektör temsilcileri, bu nedenle yapılacak yatırımlara Türkiye’de bulunmayan izabe tesisinin de dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı.