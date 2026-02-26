Bursa'da özel bir hastanenin yemekhane bölümünde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın büyümeden kontrol altına alındı.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Dumanları fark eden görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ile birlikte 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Tedbir amacıyla hastane içerisinde bulunan hasta ve çalışanlar kontrollü şekilde tahliye edilerek bina önünde bekletildi. Yangın söndürme sistemlerinin devreye girmesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.