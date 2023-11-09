Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 8,28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. DHA'nın haberine göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.