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        Haberler Gündem Son dakika: Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem

        Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 8,28 kilometre derinliğinde kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 06:00 Güncelleme: 09.11.2023 - 06:00
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        Hatay'da 4,8 büyüklüğünde deprem
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Yerin 8,28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. DHA'nın haberine göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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