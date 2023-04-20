Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Hatay'da çadırda çıkan yangından bir acı haber daha!
ABONE OL

Çadır yangınında ölen Elif Mislina'dan 24 gün sonra ablası Yeşim de hayatını kaybetti

Felaketi yaşayan Hatay'da depremzede bir ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında 4 yaşındaki Elif Mislina Eker hayatını kaybetmişti. Yaklaşık bir ay önce yaşanan faciada bir acı haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan abla Yeşim Eker de hayata tutunamadı

Son dakika haberi: Hatay'da çadırda çıkan yangından bir acı haber daha!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında hayatını kaybeden Elif Mislina Eker'den (4), 24 gün sonra da ablası Yeşim Eker (17) yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda, 26 Mart'ta saat 02.00 sıralarında çıkan yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker ve Elif Mislina Eker yaralandı.

Durumu ağır olan kız kardeşler, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kardeşlerden Elif Mislina Eker, yangından 1 gün sonra hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede hayati tehlike kaydıyla tedavisi süren ablası Yeşim Eker de 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kardeşinden 24 gün sonra ölen Yeşim'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eskişehir bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Eskişehir bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Eskişehir bayram namazı saati vakti!
Tunceli bayram namazı saati 2023: Tunceli bayram namazı saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Tunceli bayram namazı saati 2023
Ardahan bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Ardahan bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Ardahan bayram namazı saati 2023
Erzurum bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Erzurum bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Erzurum bayram namazı saati vakti!
Trabzon bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Trabzon bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Trabzon bayram namazı saati 2023
Son dakika: Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'de
GÜNDEM Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'de
Son dakika haberler: Marmara için kötü haber! Geri mi dönüyor? - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Marmara için kötü haber! Geri mi dönüyor?
AÖF sınav sonuçları bekleniyor! 2023 AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçları bekleniyor!
Tokat bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Tokat bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Tokat bayram namazı saati 2023
Bartın bayram namazı saat kaçta? Diyanet ile 21 Nisan 2023 Bartın bayram namazı saati vakti!
GÜNDEM Bartın bayram namazı saati 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.