İHA

Sağanak nedeniyle Arsuz’da neredeyse kurumuş olan Hacı Ahmetli Gözcüler arasındaki dere taşma noktasına gelirken Avcılarsuyu ve Haymanseki mahallelerinde bazı evleri su bastı.

İHA'nın haberine göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.

Bölgede yağmur devam ederken, belediye ve Kızılay ekipleri herhangi bir olaya karşı hazırda beklemeye başladı.