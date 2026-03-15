        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hatay Haberleri: 5 aylık evli çifti ölüm ayırdı... Hamile olduğu öğrenilen Kevser 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        5 aylık evli çifti ölüm ayırdı... Hamile olduğu öğrenilen Kevser 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Hatay'da kamyonetin tekerleğinin patlaması sonucu karşı şeride geçerek motosiklete çarpmasıyla meydana gelen kazada Mehmet Yalçın ile eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Hamile olduğu öğrenilen ve 5 ay önce evlendiği belirtilen Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Yeni evli çifti ölüm ayırdı
        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, 5 ay önce evlendiği 19 yaşındaki hamile eşi 5 gün süren hayat mücadelesini kaybederek vefat etti.

        TEKRERLEK PATLADI

        İHA'daki habere göre kaza; Yayladağı - Antakya yolu üzeri Havvacık kavşağında yaşandı. Akşam saatlerinde seyir halinde olan kamyonet, tekerleğin patlamasıyla karşı şeride geçerek motosiklete çarptı.

        İKİ KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Akrabalarına ziyaret için gittikleri esnada kamyonetle çarpışan motosiklette bulunan sürücü Mehmet Yalçın ile yolcu konumundaki eşi Kevser Yalçın ağır yaralandı.

        OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti hastaneye kaldırıldı.

        GENÇ KADIN 5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Hastaneye kaldırılan Mehmet Yalçın'ın tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde devam ederken eşi Kevser Yalçın, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

        HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Kevser Yalçın, kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanan Kevser Yalçın'ın hamile olduğu ve çiftin 5 ay önce evlendikleri öğrenildi.

        "5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ"

        Acı kazada can veren Kevser Yalçın ve eşi Mehmet Yalçın'ın 5 ay önce evlendiğini ifade eden Yüksel Dönmez, Yalçın'ın hamile olduğunu annesinden duyduğunu belirterek "Kazada karşıdan gelen araç, tekerleği patlayınca karşı refüje çıkıyor ve motosikletle çarpışıyor. Kaza yapan çift, 5 ay önce evlenmişti ve eşi Yenice Mahallesi'nden gelin gelmişti. Kocası ise Adana'da tedavi görüyor. Çiftler 5 aylık evliyken ölüm ayırdı. Şehirde çok motosiklet kazaları oluyor. Keşke kazalar olmasaydı. Kızın annesi, kızının hamile olduğunu söyledi ve onun için de ağlıyordu. Temiz bir aileydi, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşiyle yaşadığı tartışmada elindeki pompalı tüfek ateş alan şahıs hayatını kaybetti

        Hatay'da 3 çocuğunun annesi olan imam nikahlı eşiyle gerçekleşen tartışma esnasında yaşanan itiş kalkışta elindeki tüfek ateş alan ve çıkan saçmaların isabet ettiği 48 yaşındaki Hakan Uslu öldü. Uslu'nun imam nikahlı eşi D.S. kasten öldürme suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca ...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan'ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
