Hatay ile Manisa berabere
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile Manisa FK 2-2 berabere kaldı
Fuat Tosyalı Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ve birer puanla ayrıldı.
Hatayspor'un gollerini; 52'de penaltıdan Oğuzhan Matur ile 90+9'da Engin Can Aksoy kaydetti.
Manisa FK'nın sayıları ise 69'da Diony ile 90+6'da Benrahou'dan geldi.
Hatay temsilcisinde Recep Burak Yılmaz, Manisa FK'da ise Benrahou ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 7'ye, Manisa FK ise 27'ye yükseltti.