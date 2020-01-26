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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte yurt genelinde ve deprem bölgesinde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

ANKARA: 8, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

İSTANBUL: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 14, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

MANİSA: 13, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

ADANA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 17, Az bulutlu.

HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 8, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

SİVAS: 1, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

KASTAMONU: 8, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

SAMSUN: 14, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ELAZIĞ: 7, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

ERZURUM: -4, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

BİNGÖL: 8, Az bulutlu açık.

TUNCELİ: 8, Az bulutlu açık.

MALATYA: 9, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

VAN: 1, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

ADIYAMAN: 11, Parçalı bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli.

GAZİANTEP: 14, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve az bulutlu.