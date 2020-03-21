HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu çok bulutlu, Iğdır hafif yağmurlu, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 12, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 13, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 20, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 15, Parçalı bulutlu.

KÜTAHYA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 19, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 19, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 20, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 15, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 5, Parçalı bulutlu.

KONYA: 9, Parçalı bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 13, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 11, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 10, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 5, Parçalı yer yer çok bulutlu.

KARS: 4, Parçalı yer yer çok bulutlu.

MALATYA: 10, Parçalı bulutlu.

VAN: 7, Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 13, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 13, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı bulutlu.