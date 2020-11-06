Sağanak, kar ve fırtına alarmı 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Kırklareli kıyıları, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, İskenderun Körfezi ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Van'ın güneyinin, Şırnak ve Hakkari'nin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzey ve doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2)olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 km/sa),Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, Karadeniz sahil şeridinde fırtınaya bağlı yüksek dalga oluşum riski vb.) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri sabah ilk saatlerde karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı