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Son dakika: Hayati Yazıcı'dan Cumhur İttifakı ve Melih Gökçek açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhur İttifakı için, "Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk" dedi

25.10.2018 - 11:47 | Güncelleme:

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, emeklilikte yaşa takılanlar teklifinin Meclis'te reddedilmesinin, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. Melih Gökçek'in MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceğine ilişkin iddiaları da değerlendiren Yazıcı, "Bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk. Cumhur İttifakı burada bitti mi? Türkiye yeni sisteme geçiş gerçekleştirdi.

* Yeni sistemin siyasal kültürünün oluşturulması gerekir. Parlamento siyasi parti ilişkileri bu süreci besleyici unsurlardır. Gerek Meclis gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunun somut bir örneğini dün yaşadık. Erken emeklilik önerisi yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için dünkü davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim.

* Bütçe imkanları olsa asgari ücreti bugünkü seviyede mi tutarız. Bir taraftan bütçeyi artıracağız. Girişimciyi destekleyeceğiz. Bütçeyi büyütüp bu sorunları çözeceğiz.

* Bu ittifak olmayacağına ilişkin süreçlerle sınırlı olacağını düşünüyorum. Süreçleri aşınca daha serin kanlı ortak paydaları düşünerek söylemlerin icra edileceğini düşünüyorum. AK Parti ve MHP ayrı partiler. Belirli alanlarla ittifak ettiğimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceğiz, diğer karşı çıkmayacak değil. Bu partilerin varlığını inkar etmiş oluruz.

MELİH GÖKÇEK MHP'DEN ADAY OLUR MU?

* Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.

* Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

* İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır.

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    melih gökçek ak parti istanbul belediye başkan adayı olur ve kazanır. mıharrem anlayacağınız nal toplar:):)
  • Misafir 4 dakika önce
    o zaman melih gökçek suçluysa niye yargılanmadı,, kayırdıysan sen de suçlusun o zaman
  • Misafir 11 dakika önce
    sayın yazıcı madem melih gökçeki iş olsun diye görevden almadınız nedenini açıklayın bizde bilelim suçluysa neden ceza verilmedi bunuda açıklayın....
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