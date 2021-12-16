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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları değişti
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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları değişti

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları değişti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları değişti
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ile Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

BDDK'DA ATAMALAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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