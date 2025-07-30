Haziranda işsizlik yükseldi

TÜİK haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 52 bin kişi artarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.2 puanlık yükselişle yüzde 8.6'ya çıktı. İşsizlik oranı nisan ayında da yüzde 8.6'ya ulaşmış, mayıs ayında ise yüzde 8.4'e düşmüştü.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 16.2

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 32 milyon 452 bin kişiye, istihdam oranı ise 0.1 puan azalarak yüzde 48.9'a geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 16.2'ye çıktı.

Geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı haziranda bir önceki aya göre 1.8 puan artarak yüzde 32.9 oldu.