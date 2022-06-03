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Haberler Emlak Son dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kira artış oranı haziran ayı için yüzde 39.33 oldu

Son dakika: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
İHA

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Haziran ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39.33 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73.50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39.33 artış gerçekleşti.

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