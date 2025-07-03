Haziran enflasyonu açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,05 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %43,23 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %30,20 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %30,20 artış, ulaştırmada %27,72 artış ve konutta %65,54 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %7,60, ulaştırmada %4,51 ve konutta %9,22 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık %0,27 azaldı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,27 azalış, ulaştırmada %2,38 artış ve konutta %2,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,07, ulaştırmada %0,36 ve konutta %0,43 oldu.