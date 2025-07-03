Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre haziranda enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 oldu

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 16,67, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapılacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 50 bin 502 TL, en düşük emekli memur maaşı 22 bin 670 TL olacak.

Haziran enflasyonu açıklandı Haberi Görüntüle

Kirada zam tavanı belli oldu Haberi Görüntüle

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu Haberi Görüntüle

6 AYLIK FARK NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre Ocak-Nisan 2025 dönemine ait enflasyon oranları; Ocak yüzde 5,03, Şubat yüzde 2,27, Mart yüzde 2,46 ve Nisan ayında yüzde 3, Mayıs'ta yüzde 1,53 ve Haziran'da yüzde 1,37 olmak üzere altı aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşti.

REKLAM

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

EN DÜŞÜK İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİ AYLIKLARI NE OLACAK?