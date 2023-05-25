Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: HDP ve YSP ikinci tur kararını açıkladı! HDP ve YSP ne açıkladı, kimi destekleyecekler?
ABONE OL

HDP ve YSP'den ikinci tur tutumu: Sandığa eksiksiz gideceğiz

HDP ve YSP eş genel başkanları düzenledikleri basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde sergileyecekleri tutumu açıkladı. HDP ve YSP açıklamasında "Sandığa eksiksiz gideceğiz" denilirken "Siyasetimizde değişiklik söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi

SON DAKİKA: HDP ve YSP ikinci tur kararını açıkladı! HDP ve YSP ne açıkladı, kimi destekleyecekler?
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

HDP ve YSP Eş Genel Başkanları Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ORTAK AÇIKLAMA

HDP ve YSP eş genel başkanları adına açıklama yapan Pervin Buldan şunları söyledi:

"Kürtleri politik iradesine kayyumla ipotek koyanlar, herkesin haklarına ipotek koyanlardır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini her şeyin üstünde tutacağız. Göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır.

Hiçbir siyasi hesap ve çıkar kadınların ve gençlerin geleceğinden kıymetli olamaz. Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle duyulabilir. Bizler HDP ve YSP olarak sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. Bugünkü ucube rejim temel sebeptir.

14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim güçlü bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugünkü sistem karşısında birleşen oy daha çok özgürlük, demokrasi içindir. Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesindeki en büyük engel bu rejimin ta kendisidir. Erdoğan bizler açısında bir seçenek değildir, tek seçenek onu ve iktidarını değiştirmektir.

Kürt halkının ve bir bütün olarak Türkiye'nin demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik beklentisini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. 28 Mayıs'ta başarabileceğimize, tarihin akışını çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz."

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın "14 Mayıs'ta yarım kalan işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. Bu değişim talebini engellemeye çalışanlar karşısında, ısrarla mutlaka sandığa gideceğiz. Biz buradayız ve değiştirme konusunda kararlıyız. Siyasetimizde değişiklik söz konusu değildir" dedi.

DÜN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı - En son haberler
GÜNDEM Görenler şoke oldu! Kasadaki kamyonla köprüye çarptı
45 saat sonra kayalıklarda bulundu
GÜNDEM 45 saat sonra kayalıklarda bulundu
Adana'da depremzedeler için kurulan konteyner kentte yaşam başladı - Haberler
GÜNDEM Adana'daki yeni konteyner kentte yaşam başladı
Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması - 2023 Seçim Haberleri
GÜNDEM Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması
Son dakika haberler: İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasında eşe pusu ve 11 kurşun!
GÜNDEM Boşanma aşamasında eşe pusu ve 11 kurşun!
Kütahya'da arpa ve buğdayda hastalık görüldü
GÜNDEM Kütahya'da arpa ve buğdayda hastalık görüldü
Ankara Kırşehir Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Kırşehir Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara-Kırşehir arası kaç km?
Ankara Gaziantep Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Gaziantep Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara-Gaziantep arası kaç km?
Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli oldu
GÜNDEM Çocuğu örgüte gönderme iddiasına istenen ceza belli ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara sesleniyor
GÜNDEM Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu vatandaşlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.