SON DAKİKA: HDP ve YSP ikinci tur kararını açıkladı! HDP ve YSP ne açıkladı, kimi destekleyecekler?

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Habertürk Ankara

HDP ve YSP Eş Genel Başkanları Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerindeki tutumlarını açıkladı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın bugün HDP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

ORTAK AÇIKLAMA

HDP ve YSP eş genel başkanları adına açıklama yapan Pervin Buldan şunları söyledi:

"Kürtleri politik iradesine kayyumla ipotek koyanlar, herkesin haklarına ipotek koyanlardır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken bizler her ne koşulda olursak olalım halkın iradesini her şeyin üstünde tutacağız. Göçmen veya mültecileri siyasi çıkarların malzemesi haline getirmek yanlıştır.

Hiçbir siyasi hesap ve çıkar kadınların ve gençlerin geleceğinden kıymetli olamaz. Cumhur İttifakı'nın politikaları karşısında ancak demokrasi, adalet ve özgürlük ilkeleriyle duyulabilir. Bizler HDP ve YSP olarak sadece halkın eşitlik, adalet, hak, hukuk ve özgürlük mücadelesine kefiliz. Hiçbir şart altında bu duruşumuzdan geri adım atmayacağımızın sözünü tekrarlıyoruz. Bugünkü ucube rejim temel sebeptir.

14 Mayıs seçimlerinde demokratik değişim güçlü bir şekilde sahiplenilmiştir. Bugünkü sistem karşısında birleşen oy daha çok özgürlük, demokrasi içindir. Erdoğan rejiminin taleplerin hayata geçmesindeki en büyük engel bu rejimin ta kendisidir. Erdoğan bizler açısında bir seçenek değildir, tek seçenek onu ve iktidarını değiştirmektir.

Kürt halkının ve bir bütün olarak Türkiye'nin demokrasi, hukuk, adalet, eşitlik beklentisini demokratik sandık iradesini tanımak önemli ve önceliklidir. 28 Mayıs'ta başarabileceğimize, tarihin akışını çevirebileceğimize dair umudu büyütüyoruz. Sandığa eksiksiz gideceğiz ve tek adam rejimini değiştireceğiz."

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın "14 Mayıs'ta yarım kalan işi 28 Mayıs'ta tamamlayacağız. Bu değişim talebini engellemeye çalışanlar karşısında, ısrarla mutlaka sandığa gideceğiz. Biz buradayız ve değiştirme konusunda kararlıyız. Siyasetimizde değişiklik söz konusu değildir" dedi.

DÜN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yaptığı ortak açıklama ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları tarafından yapılan yazılı açıklamada "Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz" denildi.