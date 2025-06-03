Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders, partisinin büyük ortağı olduğu koalisyondan çekildiklerini duyurdu.

Temmuz 2024'te kurulan koalisyon PVV'nin liderinin kararıyla dağılırken, iplerin kopmasına Wilders'in istediği daha sıkı sığınmacı politikasındaki anlaşmazlık sebep oldu.

Hollanda'nın birinci partisinin lideri Wilders, geçtiğimiz hafta sığınmacı göçünün tamamen durdurulması, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi ve sığınma evlerinin kapatılması yönündeki önerilerine derhal destek verilmesini talep etmiş; aksi halde koalisyondan çekileceklerini duyurmuştu.

Dün koalisyondaki partilerin liderleriyle görüşen Wilders, görüşme sonrasında, "Ciddi bir sorunumuz var. Yarın sabah bu konuyu tekrar ele alacağız ama durum pek iyi görünmüyor" demişti.

Koalisyonun dağılmasının Hollanda'yı erken bir genel seçime götürmesi beklenirken, Avro bölgesinin beşinci büyük ekonomisindeki siyasi belirsizlik de aratacak.

Popülist lider Wilders Hollanda'daki son seçimleri kazandı, ancak son anketler hükümete katılmasından bu yana desteğini kaybettiğini gösteriyor. Anketlere göre Wilders'in partisi şu anda parlamentoda ikinci büyük parti konumunda olan İşçi Partisi/Yeşiller kombinasyonu ile aşağı yukarı aynı seviyede.