Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakılması provokasyonun ardından Hollanda'da da bir provokatif eylem gerçekleştirildi. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kuran-ı Kerim'i hedef alan saldırıyla ilgili Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak olayı protesto etti.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.

İSVEÇ'TE PROVOKATİF EYLEM

Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, 21 Ocak günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yaktı. İsveç'te gerçekleşen provokatif eyleme yönelik Türkiye'den sert tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e sert tepki göstermiş, "Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" demişti.