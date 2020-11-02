5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı!

Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

Başvuru CHP eski milletvekili Berberğolu'nun avukatları Yiğit Acar ve Murat Ergün tarafından Çağlayan Adliyesindeki HSK ofisine yapılacak.

Temel gerekçe ise Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığına rağmen yerel mahkeme heyetlerinin bu kararları uygulamayıp görev suçu işledikleri iddiası. Bu kapsamda HSK'dan soruşturma ve inceleme talep ediliyor.

İnceleme başlatılması halinde HSK tarafından müfettiş görevlendirilecek ve başvuruya konu olan iddialar mercek altına alınacak ve rapor hazırlanacak.

Müfettişin raporuna göre kurul tekrar toplanacak ve görev suçu işledikleri kararına varılırsa uyarı kınama ve meslekten çıkarmaya kadar disiplin cezasına hükmedilebilecek.