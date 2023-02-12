Hukukçular harekete geçti! Büyük inisiyatif

Ceza Hukuku ve Bilişim Hukuku Uzmanı olan Avukat Prof.Dr. Murat Volkan Dülger, müteahhit ve diğer kamu görevlilerinin yıkılan binalarla ilgili sorumluluğunu takip etmek için 2 bin civarında hukukçu ile bir inisiyatif oluşturduklarını açıkladı.

Dülger, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Sosyal medyadan yaklaşık 2 bin avukat destek oldu. Ben ve ekibim suç duyurusu örnekleri hazırladık. Biri genel çünkü herkesi isim isim bilmiyoruz. Bir de o ana kadar yine o inisiyatifteki avukat arkadaşların yazılımcılarla beraber tespit ettikleri nokta atışlar var. Birçoğu yakalanan veya gözaltına alınan kişiler bunlar. Bir de onlar için suç duyurusu dilekçesi hazırladık.