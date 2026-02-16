Canlı
        Son dakika: Hurda otobüste yangın... 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

        Hurda otobüste yangın... 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

        İzmir'de hurda bir otobüste çıkan yangında 16 yaşındaki Abdullah Elali hayatını kaybetti. Geceyi otobüste geçirdikleri belirtilen 3 arkadaşı gözaltına alınırken, yangının sigaradan çıkmış olabileceği öne sürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 15:18 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:30
        Yanan araçta 16 yaşındaki çocuk öldü
        İzmir'in Çiğli ilçesinde hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında Abdullah Elali (16), yaşamını yitirdi. Geceyi otobüste geçirdikleri belirtilen 3 arkadaşı gözaltına alınırken, yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

        HURDALIK OTOBÜSTE YANGIN

        DHA'nın haberine göre; İzmir'in Çiğli ilçesinde, saat 06.00 sıralarında park halindeki hurdaya ayrılmış, otobüste yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kontrolde Abdullah Elali’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        OTOBÜSÜ KAÇIRDIKLARI İÇİN GEÇİRMİŞLER

        Otobüste bulunduklarını söyleyen İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) ifadelerinde, Elali ile arkadaş olduklarını, akşam birlikte vakit geçirdikten sonra otobüsü kaçırdıkları için geceyi hurdaya ayrılmış otobüste geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

        OTOBÜSE SİGARA ATTI İDDİASI

        İfadelerinde; yangının Elali'nin sigarasını söndürmeden otobüse atması sonucu çıktığını ve arkadaşlarının araçtan çıkamadığını öne sürdükleri belirtildi.

        GÖZALTINA ALINDILAR

        Ayrıca yangını 112 Çağrı Merkezi’ne kendilerinin bildirdiğini söyledikleri kaydedildi. İ.K., A.K. ve P.Ö. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

