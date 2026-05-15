İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; Toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usulsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

REKLAM

15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan isimler belli oldu:

* Ayhan TAŞ – (Daire Başkanı)

* ⁠Murat ER (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü)

* ⁠Erkan KAVLAK – (Tekniker)

* ⁠Erkan KOÇ – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Hakan ÇAKIR - (Elektronik Sistemler Müdürü)

* ⁠İbrahim YAŞAROĞLU – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Menderes ÇAKMAK – (Mühendis)

* ⁠Muhammet Sertaç KAZICI –(Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Niyazi BAŞTÜRK – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı)

* ⁠İsmail KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

* ⁠İhsan Sabri KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

İnform firması yetkilisi ⁠Levent Ilgın'ın yurtdışında olduğu belirlendi.