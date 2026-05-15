Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA! İBB'ye ihale operasyonu: 12 gözaltı - Güncel son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İBB'ye ihale operasyonu: 12 gözaltı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 12'si yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 07:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'ye ihale operasyonu: 12 gözaltı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen; Toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemler usulsüzlük olduğu anlaşıldı. İhale yetkilileri ile ihaleleri kazanan firmaların sorumluluğunun bulunduğu düzenlenen bilirkişi raporundan anlaşıldı.

        REKLAM

        15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon illerini de kapsayan toplam 3 ilde, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

        Konu ile ilgili yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Gözaltına alınan isimler belli oldu:

        * Ayhan TAŞ – (Daire Başkanı)

        * ⁠Murat ER (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü)

        * ⁠Erkan KAVLAK – (Tekniker)

        * ⁠Erkan KOÇ – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * ⁠Hakan ÇAKIR - (Elektronik Sistemler Müdürü)

        * ⁠İbrahim YAŞAROĞLU – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * ⁠Menderes ÇAKMAK – (Mühendis)

        * ⁠Muhammet Sertaç KAZICI –(Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * ⁠Niyazi BAŞTÜRK – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

        * ⁠Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı)

        * ⁠İsmail KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

        * ⁠İhsan Sabri KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

        İnform firması yetkilisi ⁠Levent Ilgın'ın yurtdışında olduğu belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Cannes'da hamilelik müjdesi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı