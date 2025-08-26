Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 4 maganda yakalandı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yerlikaya: Asfalt zorbaları yakalandı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darp eden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 09:08 Güncelleme: 26.08.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya: Asfalt zorbaları yakalandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.

        4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

        "ZORBALARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

        REKLAM

        "Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.

        Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        Musalla taşındaki oğluydu... Bir babanın en zor anı!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Trump Pentagon'u yeniden 'karanlık çağ'a mı taşıyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi