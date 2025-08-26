Yerlikaya: Asfalt zorbaları yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da trafikte bir aracın önünü keserek sürücüyü darp eden 4 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, "Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir. Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.
4 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:
"ZORBALARA MÜSADE ETMEYECEĞİZ"
"Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan vatandaşımızın hastanede tedavisi devam etmektedir.
Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz."