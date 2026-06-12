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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den LGS açıklaması! Ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel görev yapacak | Son dakika haberleri

        Bakandan LGS açıklaması! Ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel görev yapacak

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak sınavda, emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29 bin 103 personel ve 4.028 ekibin görev yapacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "LGS'de 29 bin personel görev yapacak"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yarın yapılacak merkezi sınavda, emniyet ve jandarma teşkilatlarından toplam 29 bin 103 personelin görev yapacağını bildirdi.

        ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

        Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın LGS'ye girecek tüm öğrencilere gönülden başarılar dilediğini belirtti.

        Öğrencilerin bu önemli günü huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Çiftçi, "Emniyet teşkilatımız tarafından 81 ilimizde 4 bin 261 okulda 26 bin 468 personel ve 3 bin 338 ekip, jandarma sorumluluk bölgesinde ise 14 ilde 18 sınav merkezindeki 21 binada görev yapacak 2 bin 635 personel ve 690 araç görevlendirildi. Böylece ülke genelinde toplam 29 bin 103 personel ve 4 bin 28 ekip görev başında olacak." bilgisini paylaştı.

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        "EKİPLERİMİZ GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAYACAKTIR"

        Okul ve bina girişlerinde dedektör ve yaka kameralarıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını, sınav evraklarının ve sorularının güvenli bir şekilde sınav merkezlerine ulaştırılması amacıyla şehirler arası ve şehir içindeki nakil süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

        "Sınav yapılacak okul ve bina çevrelerinde huzuru bozabilecek, gürültüye neden olabilecek toplantı, etkinlik ve eylemlere izin verilmeyecek; öğrencilerimizin dikkatlerini dağıtabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyebilecek girişimlere karşı teknik ve fiziki tedbirler uygulanacak, şüpheli durumlara anında müdahale edilecektir. Öğrencilerimizin sınava zamanında ulaşabilmeleri için yol güzergahlarında, okul çevrelerinde ve yaya-araç trafiğinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup ihtiyaç halinde ekiplerimiz gerekli desteği sağlayacaktır."

        NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

        Sınav günü T.C. kimlik kartını kaybeden adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi bulunan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 07.30-12.30 saatleri arasında açık bulundurulacağını ifade eden Çiftçi, işlemlerin randevusuz olarak gerçekleştirileceğini, adayların sınava giriş belgelerini ibraz ederek gerekli başvurularını yapabileceklerini belirtti.

        Bakan Çiftçi, vatandaşlardan özellikle sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde sessizlik konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında bulundu.

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