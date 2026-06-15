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        Haberler Gündem Politika Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Sokak hayvanlarının yüzde 89'unun toplandığını belirten Çiftçi, yıl sonuna kadar tüm köpeklerin barınaklara alınacağını söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 17:21 Güncelleme:
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        "Barınak kesin çözüm"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını belirterek, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

        "HEPSİNİ BARINAKLARA TOPLATACAĞIM"

        İHA'daki habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı.

        Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

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        "BAZI BELEDİYELER İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

        Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti.

        "BARINAK KESİN ÇÖZÜM"

        Bakanlığın olaya “merhamet, huzur ve güvenlik” dengesiyle yaklaştığı belirtildi. Toplum sağlığı, trafik kazaları ve bulaşıcı hastalık riskleri gerekçe gösterilerek geri adım atılmayacağı, çözümün kesin olarak barınaklar olduğu vurgulandı.

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        "KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR"

        Öte yandan Bakan Çiftçi, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. Çiftçi, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

        "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) yöneticileri ve üyeleriyle Bakanlığımızda bir araya geldik.

        Vatandaşlarımızın güvenliğini, huzurunu ve kamu düzenini korurken; sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili meselelerin de kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ele alınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunduk.

        Milletimizin beklentilerini esas alan, ortak akıl ve istişare kültürüyle yürütülen her türlü katkıyı kıymetli görüyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

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