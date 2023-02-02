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Haberler Dünya Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
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İçişleri Bakanı Soylu'dan konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan konsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluklarını geçici olarak kapatma kararına İçişleri Bakanı Soylu'dan tepki geldi.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde, Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir." dedi.

Soylu, "Bu yapılanların bir tanesi biz yapsak, Türkiye'yi dünyaya terör devleti olarak anlatırlar. Çuvalın içine girip bizi ısırmaya çalışanları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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