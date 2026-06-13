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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan darp iddiasına soruşturma

        İçişleri Bakanlığı'ndan darp iddiasına soruşturma

        İçişleri Bakanlığı, dün Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddialarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını, bu kapsamda mülkiye ve polis müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Darp iddialarına soruşturma

        İçişleri Bakanlığı, Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darbettiğine dair iddiaların araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "12 Haziran 2026 tarihinde Iğdır ilinde 'İki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği' iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

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