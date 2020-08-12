Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'vale ve değnekçi' adımı - Haberler
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı'ndan 'vale ve değnekçi' adımı

İçişleri Bakanlığı, vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçiyor

vale ve değnekçi
AA

İçişleri Bakanlığı yetkisiz park yaptırarak vatandaşlardan zorla ücret talep edenlerin engellenmesi ile vale hizmetlerinde standart sağlanması amacıyla yönetmelik taslağı hazırlıyor.

Yapılan çalışmaya göre, vale hizmeti verecek işletmeler bunu ruhsatına işletmek zorunda olacak. Ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda, vale hizmetine özel yerler oluşturulamayacak. Müşteri, vale hizmeti almaya zorlanamayacak. İşletmeler, vale hizmeti alan müşterileri, sahip olduğu haklar konusunda uyaracak. Vale hizmet bedeli müşterinin görebileceği şekilde belirtilecek. Fotoğraflı vale kimlik kartı düzenlenecek valeler, ayırt edici kıyafet giyecek, araçlar için ayrıntılı teslim fişi düzenlemek zorunlu olacak. Vale görevlisi, kendi ya da işvereni dışında başka kişiler hesabına bu hizmeti veremeyecek.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika dehşet! Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü
GÜNDEMHatay Vali Yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdü
MEB Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? 2020 MEBBİS il dışı atama başvuru sonucu sorgula
GÜNDEMİl dışı atama sonuçları açıklandı mı?
Antalya Adliyesi'nde kadın avukata tokat - Haberler
GÜNDEMKadın avukata tokat!
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı!
GÜNDEMGaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı!
İstanbul Sözleşmesi nedir? Madde madde İstanbul Sözleşmesi
GÜNDEMİstanbul Sözleşmesi nedir? İşte maddeleri
Son dakika haberi... O ilçede iki ay sonra yine korkunç iddia!
GÜNDEMO ilçede iki ay sonra yine korkunç iddia!
1000 TL Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet sosyal destek başvuru sonuçları
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce'ye: Masayı devirme - Haberler
GÜNDEMKarayalçın'dan İnce'ye: Masayı devirme
"Sosyal mesafe" dedi! Burnunu kırdılar!
GÜNDEM"Sosyal mesafe" dedi! Burnunu kırdılar!
Son dakika haberi... 800 yıllık tarih çöplüğe döndü!
GÜNDEM800 yıllık tarih çöplüğe döndü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X