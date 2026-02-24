Canlı
        Son dakika: İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

        İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 15:29
        Meteorolojiden bazı iller için sarı kodlu uyarı

        İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kar yağışı ve sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

        Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.Paylaşımda, bugün gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri, Düzce'nin doğusunun yüksekleri, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

        SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

        Yarın Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü kaydedildi. Samsun'un doğusu ve Ordu ile yarın gece saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

        DON VE BUZLANMA GİBİ OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

        Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması istendi.

        İstanbulda ölümle sonuçlanan "çekirdek yiyip etrafı kirletmeyin" kavgasında 6 sanığa dava

        Esenlerde, çekirdek yiyerek binanın önünü kirlettikleri gerekçesiyle uyarılan gençlerle apartman sakinleri arasında yaşanan ve 26 yaşındaki Abdurrahman Balcının hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 6 sanık hakkında dava açıldı. (AA)

