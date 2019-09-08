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HaberlerGündemSon dakika! İçişleri Bakanlığı açıkladı! Şehit Tufan Kansuva’nın kanı yerde kalmadı

Son dakika! İçişleri: Şehit Tufan Kansuva’nın kanı yerde kalmadı

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü  Şehit Tufan Kansuva’nın kanı yerde kalmadı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.

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