İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Şehit Tufan Kansuva’nın kanı yerde kalmadı.
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin Ömerli ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristler, Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit edilmesi ve bir güvenlik korucusunun yaralanması olayını gerçekleştiren teröristler olduğu tespit edildi.
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