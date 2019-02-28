Demirören Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) görevlerinden istifa etti. Demirören, istifasının gerekçesi olarak iddaa ihalesini başkanı olduğu grubun kazanmasını ve Spor Toto ile anlaşması gereği yasal bahis oynatıcılarından Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş.'nin devrinin yasal olarak tamamlanmasını gösterdi.

Yıldırım Demirören açıklamasında, "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demirören, bir süredir grubun bahis ihalesine girdiği halde TFF Başkanlığını sürdürüyor olması nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi.

İddaa ismiyle bilinen "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları" ihalesini Demirören Grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (OGG) kazanmıştı. İhale süreci yetkili kurumların onayını bekliyordu.

İddaa için ilk ihale 27 Kasım'da yapılmış, Turkcell'in bağlı ortaklığı Inteltek teklif veren tek şirket olmuştu. Inteltek'in 10 yıl için 200 milyar TL garanti içeren teklif sunduğu ihale, yalnızca Inteltek'in teklif vermesi üzerine, rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından 10 Aralık'ta iptal edilmişti.

11 Ocak'ta İddaa için yeniden ihaleye çıkılacağı duyurulmuş, 13 Şubat'taki ikinci ihaleye Demirören Grubu ve ABD'li Scientific Games'in oluşturduğu Şans Girişim Ortak Girişim Grubu (OGG) ve Turkcell ve Intralot'un ortak olduğu Inteltek katılmış, en düşük teklifi Şans Girişim OGG vermişti.

İlk turda Şans Girişim OGG toplam hasılatın yüzde 2.1'i, Inteltek ise yüzde 1.4'ü üzerinden teklif vermiş, şirketler daha sonra tekliflerini aşağı revize etmiş, Şans Girişim OGG yüzde 0.2 ile Inteltek'in verdiği yüzde 0.5'ten daha düşük teklif vermişti.

Inteltek ihalenin ardından farkın rasyonel olmadığı gerekçesiyle itiraz etmişti. İnteltek Internet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, şirketin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen 27 Kasım 2018 tarihli ilk ihaleye olduğu gibi 13 Şubat'ta gerçekleştirilen Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi'ne (ikinci ihale) de; bu konudaki bilgi-birikim ve tecrübesinin yanı sıra elektronik bayilikle ilgili mevcut yapının korunacağı ve değişiklik olmayacağı kabulünden hareketle katılarak teklif verdiği hatırlatılarak, şu görüşlere yer verildi:

Diğer yandan, şirketimiz, söz konusu ihalenin diğer bir katılanı olan Şans Ortak Girişim Grubu tarafından iletilen nihai mali teklifin, ilgili kanuna ve ihale şartnamesinin 17/7 ve 25.6 maddelerine aykırı olduğu görüşü ve 'değerlendirme dışı bırakılması' talebiyle ihale komisyonuna 13.02.2019 tarihinde müracaat etmiş olup, bu konuda ihale komisyonunun değerlendirmesi devam etmektedir. Buna ek olarak, Şans Ortak Girişim Grubu'nun pilot ortağı olan Macaristan menşeli 'Scientific Games Szerencsejatek Szolgaltatasok Korlatolt Felelössegü Tarsasag' unvanlı şirketin şartnamede aranan iş deneyimine sahip olup olmadığı ve Şans Ortak Girişim tarafından yeterlilik değerlendirmesi için gerekli belgelerin/sertifikaların sunulup sunulmadığı hususlarının detaylı değerlendirilmesi talebiyle, şirketimiz tarafından ihale komisyonuna bugün itibarıyla kapsamlı bir itiraz dilekçesi sunulmuştur.

Bu kapsamda, ihale komisyonunun her iki başvurumuzu da ilgili kanunda yer alan 'saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması' ilkeleri çerçevesinde değerlendireceğine olan inancımız tamdır."