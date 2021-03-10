IKBY'den Papa'ya skandal pul! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis'in Irak’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin anısına IKBY Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı anı pulları bastırdı.

Anı pullarından birinde Papa Francis'in siluetinin arkasında sözde 'Kürdistan' haritasına yer verilmesi ve bu haritaya Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinden bazılarının da dahil edilmesi tepki çekti.

Öte yandan bastırılan puldaki haritadaki provokasyona ilişkin görüşleri sorulan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu haritaların zaman zaman ortaya çıktığını ve belli odaklar tarafından yapıldığını söyledi.

Çelik, "Bahsedilen haritaya baktık. Çeşitli zamanlarda çeşitli kesimler yapıyor. Bunlar yalan yanlış işler. Geçmişte Fransa'da böyle harita çıkmıştı. Ermenistan zaman zaman yapıyor. Bu ziyaret bağlamının dışında belli bir odağın aklınca Türkiye'ye husumet ürettiği bir şey olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

PAPA'NIN IRAK ZİYARETİ

4 günlük ziyaret için Irak'a gelen Papa Francis, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmüştü.

KARDEŞİZ MESAJI VERDİ

Erbil'deki resmi temaslarının ardından Musul'a giden Papa Francis, Hristiyanların çoğunlukta olduğu Karakuş bölgesini ziyaret etti ve Immaculate Conception Kilisesi'nde yaptığı konuşmada, "Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.