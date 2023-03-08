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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İlknur'u vahşice öldüren katilin cezası 8 Mart'ta açıklandı!
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İlknur'un katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kırklareli'de vahşice katledilen İlknur Gökay Tuncel'in katil zanlısı Selçuk Gezici'nin cezası Dünya Kadınlar Günü'nde açıklandı. Cani, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika: İlknur'u vahşice öldüren katilin cezası 8 Mart'ta açıklandı!
DHA

Kırklareli'de İlknur Gökay Tuncel'i (42) sokakta bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Selçuk Gezici (45), '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ndeki duruşmada, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde çalışan, yeni evli İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021'de, akşam işten çıktıktan sonra Fatih Caddesi'nde, kendisini 4 yıldır takip eden Selçuk Gezici'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Tuncel'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Gezici, kendisini de yaraladı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlknur Gökay Tuncel hayatını kaybetti, Selçuk Gezici ise tedavisinin ardından tutuklandı.

"AYRILIRSAN SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞ

Selçuk Gezici hakkında Kırklareli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Gezici, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık Selçuk Gezici, adliyeye jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Duruşmada İlknur Gökay Tuncel'in babası Recep Gökay ve kız kardeşi Nesrin Karataş salonda hazır bulundu. Annesi Nevin Mıdık, kardeşi Özgür Gökay ise Lüleburgaz Adliyesi'nden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya ayrıca Kırklareli ve İstanbul ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinden de avukatlar, Lüleburgaz Belediyesi çalışanları, kadın sivil toplum örgütleri katıldı.

Kalabalık nedeniyle salona sınırlı sayıda katılımcının alınmasıyla başlayan duruşmada hakim SEGBİS ile bağlanan İlknur Gökay Tuncel'in kardeşi Özgür Gökay'ı dinledi. Gökay, ablasının planlı öldürüldüğünü belirterek, "Sanık ablamı öldüreceğini önceden söylemiş. Her şeyi planlamış ve kardeşimi bu şekilde öldürdü. Kendisinin iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"KIZIM ÖLDÜRÜLMEYİ HAK ETMEDİ"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Nevin Mıdık ağlayarak, "Benim kızım böyle öldürülmeyi hiç hak etmedi. Benim kızım sürekli tehdit altında korkarak yaşıyordu. Bana son zamanlarda aldığı tehditleri anlattı. Dışarıya markete gitmeye bile korkuyordu. Sürekli takip ediliyordu. Zorla bu ilişkiye zorlanmıştı. 'Ayrılırsan seni öldürürüm' diye sanık tarafından sürekli tehdit ediliyordu. Sanık bu cinayeti planlayarak işlemiş. Önceki ifadesinde kızımı nasıl öldürdüğünü anlatmış. İfadesinde kızımı takip ettiğini, arkasından yanaşıp önce diz çökmesini istediğini, daha sonra bıçakla ensesine vurarak kalbini bıçakla parçaladığını söylemiş. Ben sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Ailenin avukatları da Selçuk Gezici'nin planlayıp tasarlayarak cinayeti işlediğini savunarak ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

"PİŞMANIM, KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Sanık Selçuk Gezici, İlknur Gökay Tuncel'i öldürmek istemediğini, çok pişman olduğunu söyledi. İlknur Gökay Tuncel ile 9 yıldır ilişkileri olduğunu ileri süren Gezici, "Ben İlknur'u planlayarak öldürmedim. Ben eve giderken tesadüf olarak ona rastladım ve bana hakaret etmeye başladı. Daha sonra durup 20 saniye düşündüm ve bıçakladım. Benim amacım öldürmek değildi. Öyle olduğu için çok pişmanım. Keşke öyle olmasaydı" ifadelerini kullandı.

Aranın ardından mahkeme heyeti, Selçuk Gezici'yi, haksız tahrik indirimi uygulamadan 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN OLUMLU SONUCU"

Duruşma sonrası sivil toplum kuruluşları, adliye binasından, kararı alkışlayarak çıktı.

Kırklareli Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Avukat Ilgaz Lale Kocakundakçı, "Lüleburgaz ilçesinde yaşayan İlknur Gökay Tuncel, 4 Kasım 2021 tarihinde, daha önceden hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve kendisini ısrarla takip eden sanık tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak katledilmiştir. Ülkemizde kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik şiddetteki korkunç artış, kadın üzerinde yürütülen yanlış politikaların ve İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede vazgeçilmesinin sonucudur. Kadınların kalıp yargılarla baş etmek zorunda bırakılarak ikincil mağduriyetlerin yaşatılmadığı, cezalarda indirim uygulanmadığı günlere dek mücadelemiz devam edecektir. Nitekim bugün verilen kararda haksız tahrik indirimi uygulanmamış, sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedilmiştir. Bu karar, kadın cinayetlerinin ve eril şiddetin önlenmesi için verdiğimiz mücadelenin olumlu sonuçlarındandır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle İlknur'u ve kaybettiğimiz kadınları bir kez daha rahmetle anıyor, kadın cinayetleri ve kadına yönelik her türlü şiddetin son bulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"YÜREKLER RAHATLAMIŞ OLDU"

Avukat Şükrü Karademir de "Bugün burada ceza yargılamasının temel gayesi olan maddi gerçeğe ulaşma amacının gerçekleştiği kanaatindeyiz. Biz eylemi tasarlayarak gerçekleştiği konusunda savunmada bulunmuştuk. Mahkeme heyeti tarafından bu savunmalarımız kabul edildi ve netice itibarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla sanık cezalandırıldı. Elbette ki kovuşturma bundan sonra istinaf ve temyiz şeklinde bir yargısal sürece tabi olacaktır. Fakat dosyanın kapsamı itibarıyla eylemin tasarlayarak gerçekleştiği konusunda adeta örnek bir dosya olabileceği kanaatindeyim. Öyle düşünüyorum ki tüm yürekler de rahatlamış oldu. Katkıda bulunduğum için ne mutlu bana" dedi.

İlknur Gökay Tuncel'in kız kardeşi Nesrin Karataş, "Nihayetinde mahkememiz güzel bir şekilde sonuçlandı. Ben burada olan herkese, başta Lüleburgaz Belediye başkanlarımıza, müdürlüklerimize ve tüm çalışanlara, başından beri kız kardeş gibi sahiplendikleri için bu davayı çok teşekkür ediyorum. Nihayetinde güzel bir kararla sonuçladık. İnşallah ablacığımın ruhu rahat eder" ifadelerini kullandı.

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