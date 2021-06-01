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İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından kademeli normalleşme kapsamında tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı

ZİL ÇALDI! Son dakika: Anaokulu ve ilkolullar yüz yüze eğitime başladı! - VİDEO HABER
İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı!
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İHA

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli normalleşme kapsamında yaptığı açıklamanın ardından bugün tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başladı.

Okula velileriyle gelen öğrenciler okullarının önünde sıra oldular.

"ARKADAŞLARIMIZI ÖZLEDİK"

İHA'da yer alan habere göre daha sonra ders zilinin çalmasıyla sınıflarına geçen öğrenciler eğitim hayatlarına kaldıkları yerden devam etti. Heyecanlı ve sevinçli olduklarını belirten öğrenciler en çok okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediklerini ifade etti.

"2 TEMMUZ'DA OKULLAR KAPANACAK"

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir” denildi.

Ayrıca açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceği bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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