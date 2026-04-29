        Son dakika: "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarının cezaevi aracındaki gerginliği duruşmaya taşındı

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarının cezaevi aracındaki gerginliği duruşmaya taşındı

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 414 sanığın yargılandığı davanın 21 Nisan'daki duruşmasından sonra bazı tutuklu sanıkların cezaevine geri götürüldükleri ring aracındaki sözlü tartışması bugünkü duruşmada yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:39 Güncelleme:
        Sanıkların tartışması duruşmaya taşındı

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, dün savunmasını tamamlayan örgüt yöneticisi tutuklu sanık Adem Soytekin'in avukatlarının beyanlarına geçildi.

        AA'da yer alan habere göre bu sırada sanık Doğan Hamit Doğruer'in avukatı Serkan Güner söz alarak, geçen hafta tutuklu sanıklar Adem Soytekin ve Murat Kapki arasında cezaevi ring aracında birbirlerine küfür ettiklerine ilişkin cezaevi idaresi tarafından tutulan tutanağın ellerine yeni ulaştığını söyledi.

        Güner, söz konusu olayda Adem Soytekin'in tehdit edildiği konusunun gündeme geldiğini ancak tutanağı incelediklerinde böyle bir duruma rastlamadıklarını belirterek, bu kadar süre Soytekin'i dinleyeceklerine avukatlara onar dakika verilerek taleplerinin alınabileceğini ifade etti.

        Duruşmada daha sonra mahkeme başkanı, konuya ilişkin dosyaya dilekçe sunan Soytekin'i sanık kürsüsüne çağırarak olayı tekrar anlatmasını istedi.

        Soytekin, olay sırasında küfürlü ifadelerin kullanıldığını belirterek ring aracında yaşanan olayı anlattı.​​​​​​​ Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık Soytekin'in, 20 Nisan'da mahkemeye bir dilekçe sunduğunu, söz konusu dilekçede etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi nedeniyle duruşmaya sevk sırasında ve duruşma salonunda bazı sanıklar tarafından sözlü sataşmalara ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ilettiğini aktardı.

        Soytekin'in dilekçesinde bu durumun hem şahsi güvenlik hissini zedelediğini hem de yargılamaya sağlıklı katılmasını güçleştirdiğini belirttiğini kaydeden mahkeme başkanı, bu sebeple Adem Soytekin'in savunma sırasının öne alındığını söyledi.

        Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu duruma itiraz edince mahkeme başkanı, İmamoğlu'nu konuya bu şekilde müdahil olmaması için uyarırken, bazı sanıklar da Soytekin'in yalan söylediğini iddia ederek tepki gösterdi. Tartışmanın ardından Soytekin'in avukatlarının beyanlarının tamamlanmasıyla duruşmaya ara verildi.

        RİNG ARACINDAKİ TARTIŞMANIN TUTANAĞINA ULAŞILDI

        Olaya ilişkin cezaevi ring aracında görevli jandarma personelince hazırlanan tutanağa ulaşıldı. Tutanakta, 21 Nisan Salı günü saat 18.03'te tutukluların duruşma salonundan ring aracıyla çıkış yaptırıldığı, araç seyir halindeyken arka tarafından küfür seslerinin duyulduğu belirtildi.

        Tutanakta, personelin olaya ilişkin araç komutanına, Adem Soytekin'in diğer tutuklulara yönelik, "Ben de buradayım." diyerek ikazda bulunduğunu, diğer tutukluların da Soytekin'e "Adem biz kendi aramızda şakalaşıyoruz, senlik bir durum yok." dediğini, Soytekin'in de küfrün şakasının olmadığını, dışarıda da olsa bu küfrü edenin ağzını burnunu kıracağını söylediği kaydedildi.

        Cezaevine varıldığında Soytekin'in güvenlik tedbiri alınarak araçtan indirildiği, mahkum kabul bölümünde Murat Kapki'nin personelin sözlü itirazını dinlemeyerek Soytekin'e "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim." şeklinde konuştuğu aktarılan tutanakta, Soytekin'in Kapki'ye sinkaflı bir ifadeyle karşılık verdiği belirtildi.

        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
