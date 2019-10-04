SON DAKİKA!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' kapsamında, İBB Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi‘ni ziyaret etti ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bugün gerçekleştirilen Haydarpaşa Gar ihalesini değerlendiren İmamoğlu, Hamidiye Su hakkında da açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, gazetecilerin İBB’nin su markası Hamidiye için alındığı iddia edilen ambargo kararlarıyla ilgili sorularına "Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" yanıtını verdi.

'ORASI İSTANBUL HALKININ'

Haydarpaşa ve Sirkeci Gar'ı ihaleleri hakkında konuşan İmamoğlu, ihalenin sonucunun 15 gün sonra belli olacağına dikkat çekti. İmamoğlu "Her tüzel kişiliğin bu ihaleye iştirak hakkı var. Biz bugün ihaleye kabul edildik. İhaleye girdik, ihaleyi almak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Şimdi ihalenin ikinci aşaması var, buna da gireceğiz. Pazarlığa dahil olacağız. Haydarpaşa ve Sirkeci için her ikisi için de kararlığımızı göstereceğiz. diğer arkadaşların kararlığı ne yönde bunu bilememem. Ama İBB ihaleye girsin, giremez açıklaması yapan ve bizi tehdit eden Devlet Demir Yolları sorumlularının motivasyonu neydi onu anlamak istiyorum. Bunu Ulaştırma Bakanı'nın derhal sorması lazım. Kamunun en değerli iki noktasının yine kamunun olması için gerekeni yapacağız. Buraları 16 milyon insana hizmet edecek hale getirmek için çalışacağız. Bedeli ne olursa olsun orası İstanbul halkınındır" dedi.

'SATIŞLARI ARTTI'

İmamoğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) bağlı şirketi Turkish Ground Service'in (TGS) Hamidiye Su ile anlaşmanın sonlandırmasına ilişkin soruya karşılık “Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum” dedi. İmamoğlu, “Anlaşmanın sonlandırılmasıyla ilgili THY sizinle irtibata geçti mi?” sorusuna “Benimle niye irtibata geçsin ki. Gülüyorum bu hallerine. Sebebini kendileri açıklasın bu benim işim değil. Ben her gün Hamidiye su içiyorum, bana gayet iyi geliyor. Bu işe katılan beyinlere şaşıyorum. Bununla kime yaranıyorlar anlamıyorum. Hamidiye suyun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya bugün yaklaşımlarına gülüyorum" yanıtını verdi.