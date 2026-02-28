Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: İncirlik Üssü'nden yayın yapan ANKA'ya soruşturma | Son dakika haberleri

        İncirlik Üssü'nden yayın yapan ANKA'ya soruşturma

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik re'sen soruşturma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İncirlik'ten yayın yapan ANKA'ya soruşturma
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında soruşturma başlattı.

        İsrail ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından İran, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi.

        İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da bu üslerin başında geliyor.

        ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü’nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik re'sen soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Antalya-Konya Karayolu Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi

        Yeni Antalya-Konya karayolunun Eynif Ovası bölümünde su seviyesinin çekilmeye başladığı bildirilirken, İbradı ilçesi Başlar Kavşağı'ndan sonraki 4,5 kilometrelik kesimde su seviyesinin halen yüksek olduğu öğrenildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?