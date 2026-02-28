Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında soruşturma başlattı.

İsrail ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından İran, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da bu üslerin başında geliyor.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü’nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik re'sen soruşturma başlattı.