Londra Polis Teşkilatı'nın ilk kadın şefi olduğunu vurgulayan Dick, "Belki de bundan dolayı beni daha fazla dehşete düşürüyor. Olanlar beni organizasyonuma liderlik etme konusunda daha kararlı hale getiriyor, daha az değil." diyerek istifa etmeyeceğini duyurdu.